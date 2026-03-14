Protecció Civil enviará esta tarde una alerta a móviles en 4 comarcas por fuertes rachas de viento

Archivo - La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha anunciado que enviarán este sábado por la tarde una alerta a teléfonos móviles en 4 comarcas del norte de Catalunya para avisar de fuertes rachas de viento previstas para este domingo.

Solé ha explicado a los medios que el aviso se enviará alrededor de las 18 horas a las poblaciones del Ripollès, el Alt Empordà, la Cerdanya y el Berguedà para advertir de un episodio de viento intenso que podría dejar rachas superiores a los 140 kilómetros por hora, especialmente en cotas altas y medias.

Ante esta previsión, Protecció Civil pedirá a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y que no realice actividades al aire libre durante la mañana del domingo para reducir los riesgos asociados al episodio de viento.