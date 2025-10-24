Protecció Civil y FGC simulan accidente de tren en el túnel de Viladordis de Manresa (Barcelona)

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han realizado esta madrugada un simulacro de desprendimiento en la entrada del túnel de Viladordis de Manresa (Barcelona) con múltiples afectados, en el que han participado 125 personas entre cuerpos de emergencias y seguridad, personal de FGC y figurantes.

El ejercicio ha simulado un desprendimiento de tierra en la entrada del túnel de Viladordis por la boca norte afectando a un tren que entraba en ese momento en sentido Barcelona, con 50 pasajeros, 40 de ellos afectados con traumatismos, quemaduras o contusiones, informa Protecció Civil este viernes en un comunicado.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha sido el responsable de la asistencia sanitaria a la cuarentena de personas afectadas en el accidente y ha transferido a los pacientes hasta una zona segura, donde se ha realizado un triaje para evaluar los grados de daño.

De hecho, el SEM ha recibido la alerta a través del 112, ha activado varias unidades y ha avisado a la Central de Coordinación Sanitaria (CECOS) para activar el protocolo de Incidente de Múltiples Afectados, y ha intervenido con 25 profesionales y un total de 10 unidades, entre ellos el equipo de psicólogos.

Por su parte, Mossos d'Esquadra ha participado con cuatro dotaciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), Protecció Civil ha movilizado personal para realizar funciones logísticas y de atención a familiares, y desde FGC ha participado con unas 15 personas.