Protecció Civil de la Generalitat recibe a expertos de desastres y emergencias de Turquía

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha recibido a miembros de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (Afad), que se han reunido este miércoles con la directora general, Marta Cassany, y han visitado el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).

Además el subdirector de Programas en Protecció Civil, Sergio Delgado, les ha explicado los ámbitos de trabajo del departamento (prevención y gestión de emergencias) y cómo dan este servicio a la población, informa Protecció Civil en un comunicado.

La responsable del servicio del Cecat Cristina Vicente visitó Turquía en 2023 tras los terremotos en el país y en Siria: actuó como Information Manager, rol que coordina la información interna de la delegación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, después de que la UE enviara ayuda a la zona.

AFAD PRIORIZA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Turquía, que sufre bastantes terremotos, se ha especializado en recuperar zonas catastróficas, y Afad trabaja en prevenir desastres, minimizar daños, planificar y coordinar la respuesta a un desastre y promover la cooperación entre agencias gubernamentales, por lo que tiene un nuevo modelo de gestión de desastres "que prioriza la transición de la gestión de crisis a la gestión de riesgos".

Por eso les interesa cómo Catalunya previene y sensibiliza, mientras que Protecció Civil se ha interesado en aprender de modelos centrados en la gestión postcrisis.