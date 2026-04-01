Protecció Civil rebaja el Ventcat a fase de prealerta por viento en el Pirineo este miércoles

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha finalizado este miércoles la fase de alerta del plan Ventcat, pero la mantiene en prealerta por la previsión de rachas fuertes de viento que pueden superar los 90 km/h en el noroeste de Catalunya, especialmente en el Pirineo y Prepirineo (Girona), informa en un comunicado.

El viento ha ido perdiendo intensidad pero hasta este miércoles a las 4.00 horas se han registrado rachas de 117 km/h en La Tosa d'Alp, de 112,3 km/h en Portbou (Girona) y de 100,8 km/h en el Port del Comte (Lleida).

Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha gestionado un total de 1.697 llamadas relacionadas con 1.207 incidentes durante este episodio, la mayor parte de ellas en el Baix Empordà (Girona).