Un proyecto barcelonés sobre biotopos marinos participará en la final de imaginPlanet Challenge

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BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Biotopia, un proyecto sobre biotopos marinos de las universidades IE Business School, University of Surrey (Barcelona) y UPC (Barcelona) ha sido seleccionado como uno de los 10 proyectos finalistas de la sexta edición de imaginPlanet Challenge.

Este programa, organizado por imagin, la banca digital para jóvenes impulsada por CaixaBank, se dirige a estudiantes de universidades o centros de FP a partir de 16 años interesados en desarrollar ideas de emprendimiento con impacto medioambiental o social, informa la entidad bancaria en un comunicado este lunes.

Los estudiantes Eric Lee, Yiyan Zhou y Yuren Zhou, de las universidades IE Business School, UPC y University of Surrey, respectivamente, han impulsado Biotopia, un proyecto que ha conseguido llegar a la final española del imaginPlanet Challenge.

Biotopia, que ha sido escogido finalista entre los 925 equipos participantes en esta convocatoria integrados por más de 6.500 jóvenes, desarrolla biotopos marinos fabricados parcialmente con materiales reciclados para favorecer la regeneración de ecosistemas costeros y la recuperación de la biodiversidad marina.

Su propuesta incorpora monitorización mediante IA, lo que permite analizar la evolución del entorno, medir el impacto ambiental y optimizar la gestión de estos espacios en tiempo real; con esta combinación de economía circular, restauración ecológica y tecnología avanzada, Biotopia impulsa soluciones más sostenibles para la protección y conservación del medio marino.

El equipo vencedor de esta edición podrá disfrutar de una estancia en Silicon Valley, concretamente en el centro de innovación de Imagine Creativity Center, dirigido por el emprendedor Xavier Verdaguer; participarán durante 10 días en un programa de incubación de su proyecto, visitarán empresas como Netflix, Google HQ, Instagram, HP, IDEO, entre otras, y recibirán formación de las universidades de Stanford y Berkeley.

EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Los impulsores de la iniciativa ganadora también formarán parte de la comunidad Alumni, a través de la cual imaginan la evolución de los proyectos que han formado parte del imaginPlanet Challenge, y todos los equipos participantes pueden seguir vinculados al programa.

Además, todos los participantes han recibido formación, ya que imagina sesiones telemáticas y píldoras de formación sobre sostenibilidad y emprendimiento, así como acceso a herramientas y recursos que puedan ayudarles a dar forma a sus ideas a través del método Lombard, basado en el Design Doing.