El PSC acusa a la CUP de generar "inestabilidad" llevando el Presupuesto a asambleas

Insta al Govern de Aragonès a escoger entre la CUP y la "estabilidad" del PSC

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha acusado a la CUP de generar "intranquilidad e inestabilidad" llevando los Presupuestos catalanes a asambleas abiertas con la militancia este próximo fin de semana para valorar las cuentas, que previsiblemente el Govern aprobará este martes en el Consell Executiu.

"La CUP nos dará otro fin de semana de intranquilidad e inestabilidad", ha destacado en rueda de prensa este lunes, en la que ha defendido que las cuentas necesitan más solidez y no pueden estar sujetas siempre de la CUP, y ha insistido en ofrecerse al Govern para asegurar que Catalunya disponga de Presupuestos para 2022.

Pero ha lamentado que el ejecutivo catalán no ha contactado con los socialistas: "Esperaremos a que sea el Govern quien dé este paso para poder hablar del contenido de los Presupuestos. Hasta que no se produzca, nos quedaremos como estamos", y ha descartado avanzar la postura del PSC ante las cuentas, independientemente de si las apoya o no la CUP.

Ha insistido en que el Govern de Pere Aragonès tiene "dos opciones: o bien pactar los Presupuestos con los radicales, o con la centralidad política que representa el PSC", y ha asegurado que optar por los socialistas es la opción que puede dar más estabilidad ante los grandes consensos que cree que requiere la situación actual.

El dirigente socialista ha recalcado que ven a ERC "mucho más preocupada por acordar estos Presupuestos con la CUP, que es un partido radical que da inestabilidad, que no por hacerlo con un partido como el PSC, que da estabilidad política".

CRÍTICAS A BORRÀS

Moreno ha criticado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a la que ha acusado de no estar a la altura de la institución, después de que el viernes presidiera una conmemoración del 50 aniversario de la Assemblea de Catalunya en el Parlament sin participantes como el exlíder del PSC Raimon Obiols, en un acto que Moreno ha tachado de "partidista y de mirada corta".

"No queremos más actos partidistas, no queremos que la presidenta utilice la institución de forma partidista", ha dicho Moreno, después de que Obiols recriminara a Borràs que no se le invitara al acto en un tuit --Borràs se disculpó a través de la misma red social, en la que aseguró que no escogió ella a los invitados y que no repasó la lista, aunque asume las consecuencias--.