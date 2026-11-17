El ministro de Industria y Turismo y candidato del PSC al Congreso para las elecciones generales, Jordi Hereu, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha presentado este martes el manifiesto del partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, y pone el foco, entre otros temas, en la aprobación del modelo de financiación autonómica que sea "singular" para Catalunya, culminar el traspaso de Rodalies y la adopción de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda.

En las generales, el PSC se presenta con el programa electoral de los socialistas en toda España, pero publica un manifiesto propio con sus principales objetivos políticos de cara a estos comicios.

El documento señala que el motivo de las elecciones es el voto contrario de PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda del Gobierno, y llama al voto al PSC para contar con una mayoría más amplia para que cada voto "se traduzca en una ley que no dependa de ningún chantaje".

Frente a un proyecto que "ha hecho avanzar en convivencia, prosperidad, derechos y oportunidades" a España y Catalunya, advierten de una posible llegada de la derecha y la extrema derecha al Gobierno que ponga en riesgo la convivencia, el respeto a la diversidad, la igualdad entre mujeres y hombres, entre otras cuestiones; un peligro que, aseguran, no es abstracto.

FINANCIACIÓN Y FLA

Entre las medidas que se comprometen a impulsar, sitúan el modelo de financiación singular para Catalunya, que respete el principio de ordinalidad y sea solidario con otros territorios, y que permita a Catalunya tener los recursos para sus servicios públicos y pueda "ejercer plenamente su autogobierno".

Otra de las propuestas es la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), así como un modelo de inversiones del Estado en Catalunya que se planifiquen y ejecuten con un "seguimiento público", en línea con el consorcio.

El Gobierno, el Govern y ERC pactaron en la anterior legislatura la reforma del modelo de financiación, que supondría unos 4.700 millones de euros más al año para la Generalitat, pero no se llevó a aprobación al Congreso; y también la condonación parcial del FLA, que no se ha aprobado de forma definitiva.

INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras son otro apartado importante del manifiesto, y destaca principalmente la culminación del traspaso de Rodalies a la nueva empresa mixta de la Generalitat y el Gobierno.

Los socialistas defienden que el nuevo modelo debe dar "más capacidad de decisión" a la Generalitat, y traducirse en más inversión, nuevos trenes, mejor mantenimiento y gestión.

También defienden seguir adelante con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona pactada por la Generalitat, el Gobierno y Aena, para "conectar Catalunya con el mundo", respetando la protección de los espacios naturales.

VIVIENDA Y PENSIONES

En vivienda, defienden prorrogar los contratos de los alquileres y frenar "incrementos abusivos"; acelerar la construcción de vivienda pública de alquiler asequible movilizando suelo y patrimonio público; dar ayudas, especialmente a los jóvenes, para la compra de su primera vivienda, y defender las zonas de mercado tenso y combatir la especulación.

En el ámbito laboral y salarial, defienden que se siga incrementando el salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y que las pensiones se revaloricen conforme al IPC.

También el refuerzo de los servicios públicos, una fiscalidad "justa" y reforzar las políticas educativas, sanitarias y de dependencia.

AUTOGOBIERNO Y LENGUA

El manifiesto de los socialistas catalanes incide en la pluralidad de España y la defensa del uso de las lenguas cooficiales en las instituciones estatales, así como que se consiga el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea.

Apuestan porque España reconozca su diversidad y que Catalunya pueda participar en su futuro con "voz propia", y defienden una reforma constitucional que consolide una visión social y federal de España.

Además, se presentan con el compromiso de blindar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, regular la concentración del poder económico y tecnológico en pocas manos y apuestan por una política exterior "coherente" y basada en el multilateralismo.