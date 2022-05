El PSC condiciona pactos sobre el catalán a que el castellano sea "lengua de aprendizaje"

Sigue apostando por la reforma de la Ley de Política Lingüística pero contempla otras opciones

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC Lluïsa Moret ha condicionado un eventual nuevo acuerdo sobre el catalán en las escuelas a que incluya la consideración del castellano "como lengua de aprendizaje, y por tanto, vehicular".

En rueda de prensa este lunes, ha insistido en defender el acuerdo alcanzado entre PSC-Units, ERC, Junts y comuns para reformar la Ley de Política Lingüística --del que después se descolgó Junts---, en el que figuraba incluir el castellano como lengua de aprendizaje: "Creemos que este acuerdo es suficiente para conseguir llegar a una situación de consenso y convivencia lingüística".

Mantener este papel del castellano es uno de los tres elementos que el PSC ve esenciales para alcanzar otro acuerdo, en el que también defienden que el catalán se considere centro de gravedad en la escuela y que el acuerdo "ayude a cumplir las sentencias judiciales, y no a esquivarlas", en referencia a la que obliga a aplicar un 25% del horario lectivo en castellano.

Preguntada por el hecho de que ERC vea muy cerca el acuerdo y de que los comuns hayan pedido acelerar conversaciones para que se cierre este mismo lunes, Moret ha señalado que están valorando propuestas y que están abiertos "siempre y cuando sean compatibles y respetuosas con este posicionamiento, basado en estos tres puntos".

"Confiamos en alcanzar un acuerdo, siempre que sea respetuoso y coherente con nuestra postura. Lo que no haremos es renunciar a nuestra postura", ha avisado, tras lo que ha asegurado que participan en todos los espacios de trabajo y reflexión con otros partidos para explorar otras opciones al margen de la Ley de Política Lingüística, que siguen viendo como la opción ideal.

NO POR EL PSC

Sobre si teme que pueda cerrarse un acuerdo que deje fuera al PSC, ha replicado: "No queremos quedarnos fuera de ningún acuerdo. Es que nosotros no hemos salido nunca del acuerdo. No hemos sido nosotros los que hemos salido", ha dicho en referencia a Junts, por lo que ha advertido de que, si finalmente no se logra un pacto, no será por el PSC.

Ante el primer año del Govern de Pere Aragonès, Moret ha sostenido que está más caracterizado por la inacción que por la acción, que no funciona y que es frágil porque está "confrontado internamente", por lo que quieren construir una alternativa con mano tendida para que Catalunya avance.

Y sobre las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo en TV3, en las que aseguró haber hecho actuaciones ilegales para frenar el proceso independentista, ha descartado valorarlas y ha dicho que si alguien debe dar explicaciones es el PP: "Afortunadamente por esto hicimos una moción de censura", para pasar página y abrir una época de transparencia y sentido de Estado, según ella.