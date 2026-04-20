El PSC sobre la cumbre progresista: "Es muy importante la imagen que hemos dado desde Barcelona"

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha calificado este lunes de extraordinaria la representación de líderes internacionales en Barcelona con motivo de las cumbres de esta semana, como la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation (GPM): "Es muy importante la imagen que hemos dado desde Barcelona, desde Catalunya, desde España".

En una rueda de prensa, ha afirmado que la ciudad se ha convertido en un "faro internacional" de la defensa y el liderazgo de los valores progresistas y de la apuesta por la democracia, simbolizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero con un papel destacado, ha dicho, del presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa.

Ha recordado los principales mensajes de Illa en la cumbre progresista, apelando al 'seny' frente al auge de la extrema derecha a nivel internacional, y a no tener miedo para combatirla: "La izquierda no tiene miedo. No tiene miedo de las actuaciones descontroladas de una ultraderecha desacomplejada que no tiene ningún respeto a los derechos humanos ni al derecho internacional".