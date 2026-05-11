El PSC dice que el Govern ya ha dado "explicaciones necesarias" sobre la infiltración de Mossos

La vicesecretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria primera y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el Govern "ha dado y sigue dando las explicaciones necesarias" sobre la infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en reuniones de sindicatos docentes.

"Respecto a este hecho puntual y concreto, el Govern de la Generalitat, que es quien debe dar las explicaciones, ha dado y sigue dando las explicaciones necesarias en relación a este hecho", ha dicho en una rueda de prensa este lunes.

Ha hecho una defensa clara y un reconocimiento a los Mossos d'Esquadra, a su eficiencia y eficacia, y se ha mostrado a favor de las políticas de seguridad pública de Catalunya: "Creemos firmemente en el papel que está desarrollando justamente para garantizar esta seguridad pública el cuerpo de Mossos d'Esquadra".

Sobre el hecho en concreto, y sobre si es adecuado o no, ha descartado pronunciarse: "Nosotros, como partido, no tenemos opinión. El partido no opina. Los partidos son una organización que lo que hace es valorar y poner sobre la mesa posicionamientos políticos", ha argumentado.

PETICIONES DE DIMISIÓN

Sobre las peticiones de dimisión de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por parte de algunos partidos de la oposición, ha defendido de forma explícita a la primera, pero no al segundo: "Avalamos la gestión que se ha hecho desde el Govern y desde la conselleria de Interior, liderada por la consejera Núria Parlon".

Preguntada directamente por Trapero, ha respondido que el PSC lo que defiende son las políticas públicas que ha desarrollado el Govern en el ámbito de la seguridad: "Esto no tiene nombres y apellidos", y ha evitado defender de forma explícita a Trapero.

"Cuando yo hablo de que el PSC apoya al Govern, la consellera del Govern se llama Núria Parlon. Quiero dejar claro que yo no hablo ni valoro al señor Trapero. Yo de lo que hablo y lo que valoro es la acción del Govern, liderado por el presidente Salvador Illa, que puso sobre la mesa como una de las prioridades las políticas de seguridad pública", ha expresado.