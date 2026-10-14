El PSC ganaría las generales en Catalunya (18-19) seguido de ERC (10-11) y PP (6-7), según el CEO

Sumar bajaría de los 7 escaños de 2023 a 2-3, y Junts perdería entre 2 y 3 diputados

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El PSC ganaría las elecciones generales en Catalunya con una horquilla de entre 18 y 19 escaños, seguido de ERC (10-11), mientras que PP sería tercera fuerza y obtendría entre 6 y 7 diputados, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Son los datos de la segunda ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, realizada entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años, que ha presentado el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, este jueves.

Después del PP, Vox obtendría el cuarto puesto con entre 5 y 6 escaños, seguido de Junts (4-5), Sumar (2-3) y la CUP (0-1); Podemos no obtendría ningún diputado según esta encuesta, realizada antes de la convocatoria electoral, de los acuerdos y de que la CUP decidiera no presentarse a los comicios.

El director del CEO ha subrayado que la encuesta se ha realizado antes de la convocatoria electoral y de la movilización por la vivienda, por lo cual ha insistido en que no se trata de un barómetro electoral, aunque "da información sobre las corrientes de fondo" en la sociedad catalana.

RESULTADOS DE 2023

De cumplirse esta encuesta, el PSC volvería a ganar en Catalunya manteniendo los 19 diputados que obtuvo en las últimas generales de 2023, seguido de ERC, que obtendría entre 3 y 4 escaños más, pasando de los 7 que consiguió en las anteriores a 10-11.

En el caso de Sumar, que obtuvo 7 diputados en Catalunya, bajaría a los 2-3 escaños; Junts también perdería representación y pasaría de los 7 a los 4-5 diputados; el PP, en cambio, se mantendría entre los 6-7 (obtuvo 6 en 2023).

Vox sería una de las fuerzas que más crecería, pasando de los 2 diputados de 2023 a los 5-6 que estima el barómetro del CEO.

SÁNCHEZ, EL LÍDER PREFERIDO

El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, es el líder político preferido por el 39% de los catalanes para ser presidente, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal (8%), el ministro de Cultura y líder de los Comuns, Ernest Urtasun (7%), y finalmente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (7%).

Un 29% de los catalanes asegura no preferir a ninguno de los líderes políticos para ser presidente del Gobierno, y un 8% no lo sabe o no contesta.

Por simpatía de partido, Sánchez es el preferido para el 82% de los votantes del PSC, para el 58% de los votantes de ERC, para el 46% de los votantes de los Comuns, para el 42% de los de la CUP, el 40% de los de Junts, el 14% de los de AC, el 4% de los de PP, y el 2% de los de Vox.

Urtasun es el preferido para el votante de Comuns (42%), CUP (18%), ERC (17%), Junts (10%), y en mayor medida de los votantes de AC (4%) que los del PSC (3%).

Abascal es el preferido por el 87% de los votantes de Vox, el 16% de los de AC y el 8% de los del PP, mientras que Feijóo lo es para los del PP (68%), Junts (7%) y AC (6%).

VALORACIÓN DEL GOBIERNO

Por otra parte, en cuanto a la valoración de la gestión del Gobierno (antes de la convocatoria electoral), los catalanes ponen una nota de 3,9 de una escala de entre 0 (muy mala) y 10 (muy buena).

Esta valoración es inferior a la de los barómetros anteriores: de junio de 2026 (4,2), de octubre de 2025 (4,3) y de junio de 2025 (4,1).

Finalmente, más catalanes desaprueban al Gobierno (51%) que los que lo aprueban (47%).