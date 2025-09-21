PSC ganaría hoy las catalanas, Junts perdería 14 escaños y Vox y AC sumarían 35 según un sondeo

Archivo - Votación durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ERC ganaría 1 diputado, el PP perdería 2, los Comuns perderían 1 y la CUP mantendría los 4

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSC ganaría ahora unas elecciones catalanas obteniendo 36 escaños (6 menos que los 42 actuales), mientras Junts perdería 14 escaños y Vox y AC crecerían hasta los 16 y 19 escaños respectivamente, según un sondeo de Ipsos para 'La Vanguardia' recogido este domingo por Europa Press.

Junts bajaría más de 8 puntos en intención de voto y obtendría 21 escaños (perdiendo 14 diputados) mientras que ERC, con 21 escaños, obtendría 1 más que los conseguidos en las últimas elecciones.

El PP se quedaría con 13 parlamentarios (2 menos que los actuales), los Comuns perderían 1 (quedándose con 5) y la CUP mantendría sus 4 escaños.

VOX Y AC

AC se convertiría en la cuarta formación con más diputados en el Parlament (pasando de los 2 actuales a 19) y Vox sería la quinta (pasando de 11 a 16).

Vox sería la cuarta fuerza de Catalunya en votos y superaría al PP en las provincias de Barcelona y Tarragona, mientras AC, con una subida de 17 parlamentarios, se impondría en votos a Junts en Lleida y Girona.

Con estos resultados, la mayoría absoluta de 68 diputados que sumaron PSC, ERC y Comuns tras los pasados comicios se perdería al sumar 60 entre los tres, por debajo de la mayoría absoluta del hemiciclo, de 135 en total.

La encuesta también destaca que los catalanes sitúan la vivienda y la política como primeros dos problemas, seguidos de la inmigración, y además destaca que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, obtiene la aprobación del 45% de los encuestados.