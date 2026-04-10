El PSC de Girona cita a los ediles en Ripoll tras facilitar que Orriols (AC) apruebe presupuesto

Archivo - La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación del PSC de les Comarques Gironines ha citado de forma inmediata a los concejales socialistas en Ripoll (Girona) tras su abstención este jueves en la votación del presupuesto municipal de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, lo que permitió que se aprobaran.

Los 6 votos de AC, junto al voto a favor de la agrupación independiente Som-hi Ripoll, y la abstención de los 2 ediles socialistas, permitieron la aprobación de las cuentas a pesar del voto contrario de Junts (3), ERC (2, en ausencia de una regidora) y la CUP (2), por el voto de calidad de la alcaldesa.

El portavoz del PSC en Ripoll, Enric Pérez, justificó la decisión para evitar que, ante un eventual fracaso de las cuentas, Orriols las quisiera aprobar mediante una cuestión de confianza (que previsiblemente perdería), pero no se lograra en un mes un acuerdo para un equipo de gobierno alternativo entre los partidos de la oposición, como ya ha sucedido durante esta legislatura.

"El PSC se abstiene para evitar el escenario de la cuestión de confianza y volver a poner Ripoll en el foco, aunque motivos para votar en contra nos sobran", explicó Pérez.

Esta decisión, según la dirección del PSC de Girona no tuvo su aval ni se puso en su conocimiento, y han mostrado su desacuerdo absoluto: "Por este motivo, la ejecutiva del partido en las comarques gironines ha citado de forma inmediata los concejales del grupo municipal de Ripoll para exigir explicaciones y actuar en consecuencia".

"ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE"

Añaden en un comunicado este viernes que su proyecto político se fundamenta en la defensa de la democracia, los derechos sociales y la convivencia, y que es "absolutamente incompatible con cualquier planteamiento que promueva la exclusión, el retroceso de derechos o la normalización de discursos de odio".

"Nuestra línea política se sitúa en las antípodas de este tipo de posicionamientos y no admite ambigüedades", han zanjado.