PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP acuerdan la ley de memoria, con sanciones por enaltecer el franquismo

Pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP han acordado la ley de memoria democrática de Catalunya, que establece un régimen sancionador por enaltecimiento del franquismo y daños a los espacios de memoria con multas que van desde los 200 euros (infracciones leves) hasta los 150.000 euros (infracciones muy graves).

Según han explicado este martes en un contacto informativo con periodistas los diputados Ferran Pedret (PSC-Units), Ester Capella (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Pilar Castillejo (CUP), la ley abarca desde la Segunda República hasta las primeras elecciones al Parlament tras la dictadura (1931-1980).

La norma establece una excepción temporal en el caso del Patronato de la Mujer, al considerarse que su actividad se alargó más en el tiempo, por lo que se prevé investigarlo para que sus víctimas formen parte de los procesos de reparación democrática.

Entre otras cuestiones, la ley fija un plazo de dos años para retirar la simbología franquista del espacio público -un año en el caso del monumento de Tortosa (Tarragona) por los trabajos previos ya realizados- y crea una comisión técnica de memoria para elaborar un informe detallado con conclusiones orientadas a la reparación de las víctimas.

CONSENSUAR UNA MAYORÍA AMPLIA

Según han explicado las formaciones impulsoras, los grupos parlamentarios han renunciado a sus enmiendas propias que no han sido transaccionadas con la voluntad de consensuar una mayoría muy amplia que permita que la ley salga adelante.

Por su parte, fuentes de Junts han explicado que, a pesar de haber impulsado la ley junto al resto de formaciones y de compartir que es una buena norma, no es la ley que les habría gustado promover a ellos, motivo por el que han rechazado participar en la comparecencia conjunta y posar en una foto de "unidad".

SE PODRÍA DEMORAR SI LA LLEVAN AL CGE

La Junta de Portavoces ha acordado en su reunión de este martes incluir la votación final de la ley en el orden del día del pleno de la semana que viene, según han explicado fuentes parlamentarias, tras la publicación del informe de la ponencia en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Así, se prevé la aprobación del dictamen este jueves en la Comisión de Justicia y Calidad Democrática de la Cámara. Tras este paso, los grupos que no han impulsado la ley (PP, Vox y AC) podrían llevarla al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que retrasaría los plazos para su aprobación definitiva.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)