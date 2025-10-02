PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP hacen un minuto de silencio por la intervención contra la Flotilla

Representantes de los grupos parlamentarios de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP en un minuto de silencio tras la detención de Pilar Castillejo (CUP) que viajaba en la Global Sumud Flotilla - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los grupos parlamentarios de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP han participado este jueves en un minuto de silencio ante el Parlament por la intervención por parte del ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla, en la que viajaba la presidenta parlamentaria de la CUP, Pilar Castillejo.

El minuto de silencio, en el que no han participado miembros de PP, Vox y Aliança Catalana, se ha celebrado sobre las 11 horas después de que la Junta de Portavoces del Parlament acordase por mayoría desconvocar el pleno de este jueves.

También han participado el presidente del Parlament, Josep Rull, y los miembros de la Mesa, así como los consellers del Govern Francesc Xavier Vila, Jaume Duch, Ester Niubó y Albert Dalmau.

Además, algunos de los diputados han mostrado carteles en apoyo a la Flotilla y banderas de Palestina.

La decisión de suspender el pleno ha contado con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP, y el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, aunque Junts sí que se ha mostrado a favor de hacer el minuto de silencio y de una declaración de la Mesa por la detención de Castillejo.