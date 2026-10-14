El PSC de Lleida propone que Montse Mínguez y Jan Pomés lideren las listas de Lleida

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

LLEIDA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Federació del PSC de las comarcas de Lleida, Pirineu i Aran han propuesto que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y el senador socialista Jan Pomés lideren las listas de Lleida al Congreso y Senado, respectivamente, en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado este miércoles, la federación ha explicado que esta propuesta deberá ser ratificada este viernes por el Consell Nacional de los socialistas catalanes.

Mínguez ha llamado a "no acostumbrarse a la mala política, a la del titular, las noticias falsas, las críticas, las mentiras y las injusticias", mientras que el primer secretario de la federación y conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha llamado a movilizarse y ha calificado de históricos estos comicios.