El PSC pide que se congele el precio del transporte público en Barcelona

Publicado 02/12/2018 13:03:04 CET

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido que se congele el precio del transporte público en la capital catalana, ha informado la formación en un comunicado este domingo.

"Subir por segundo año seguido el precio del transporte público en la ciudad castigaría directamente a las familias trabajadoras de Barcelona y perjudicaría nuevamente el bolsillo de los barceloneses", ha defendido Collboni.

El socialista ha recordado que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) supondrían una aportación económica "importante a la financiación del transporte público", por lo que ha exigido una actuación responsable a ERC y JxCat.

"Sería un grave error no apoyar unos de los presupuestos más sociales del Estado y que permitirían una partida económica para la financiación del transporte público que iría directamente a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y en beneficio de las familias", ha concretado el concejal socialista.

Collboni ha recordado que la alcaldesa, Ada Colau, todavía no ha comenzado "una negociación seria de los presupuestos municipales" con la oposición, por lo que no se sabe si se encarecerá o no el transporte público.

"FRACASO" EN MOVILIDAD

Los socialistas han destacado que consiguieron "una rebaja del precio de la T-10 por debajo de 10 euros hace 3 años", y ha tildado de fracaso la gestión de la movilidad por parte del gobierno municipal.

Collboni ha remarcado que "sería muy grave que el gobierno de Colau subiera el precio dos años consecutivos", y ha acusado a la alcaldesa de "dar la espalda a la población barcelonesa durante su mandato" y de intensificar las trabas al vehículo privado en Barcelona sin generar incentivos al transporte público, en sus palabras.

Además, el concejal ha pedido que se acelere "la implantación futura de la T-Movilidad, atrasada por culpa del Govern de la Generalitat, para una reforma integral del sistema tarifario".