La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una atención a los medios este martes en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSC prevé que el mitin de este martes por la tarde en Barcelona con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, sea un éxito en asistencia e incluso desborde la capacidad prevista en el Pavelló 1 de Fira de Barcelona, con la asistencia de más de 6.000 personas, en un acto que han bautizado como el "mitin de la victoria".

"Esperamos esta tarde una gran afluencia, una afluencia que supera las 6.000 personas", ha afirmado la viceprimera secretaria y portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, en una atención a los medios este martes.

De hecho, el PSC tenía previsto un gran acto en el Pavelló de la Vall d'Hebron, donde tradicionalmente han celebrado sus mítines más multitudinarios (tiene una capacidad para unas 4.000 personas), pero ante la gran previsión de asistencia, buscaron un nuevo emplazamiento.

"Hemos tenido que cambiar de sitio porque durante todos estos días hemos estado recibiendo miles de demandas de vecinos, de ciudadanos de Catalunya, que quieren asistir al mítin, que quieren escuchar a nuestros líderes, que quieren escuchar a Pedro Sánchez", ha explicado.

Tienen confirmada la asistencia de unos 6.000 asistentes de las distintas federaciones de los socialistas catalanes, y prevén desbordar la capacidad del nuevo emplazamiento con hasta 2.000 personas que queden a las puertas del mitin, y han movilizado más de un centenar de autocares.

También destacan el interés mediático que ha generado, con más de 100 periodistas acreditados, incluidos medios internacionales.

Tomarán la palabra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; los números 1 y 2 por Barcelona, Jordi Hereu y Eva Granados; el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

CATALUNYA SERÁ "CLAVE"

Para el PSC, este acto debe ser un "punto de inflexión" en la última semana de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, y que sea una demostración de la gran movilización que dicen detectar en el día a día.

Sostienen que debe servir para transmitir la importancia de la continuidad del proyecto de Sánchez al frente del Gobierno, y que será clave para centrarse en los aspectos "más anímicos y motivacionales" para llamar a la movilización, especialmente de los indecisos.

Será la única vez que Sánchez pise Catalunya esta campaña electoral (sí que estuvo en Tarragona el último fin de semana de precampaña), un territorio que auguran que será "determinante", como lo fue en 2023.