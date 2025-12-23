El PSC ve consolidado el bloque de investidura al coincidir en un 84,85%de votaciones en el Parlament

Archivo - La diputada del PSC en el Parlament Elena Díaz, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSC defiende que el bloque de investidura, con ERC y los Comuns, está consolidado al coincidir en un 84,85% de las votaciones en el Parlament en lo relativo a proposiciones de ley, proyectos y decretos.

Así lo han explicado fuentes del grupo parlamentario, que precisan que la coincidencia de PSC, ERC y Comuns en las votaciones de mociones baja hasta un 65,62%.

Si al bloque de la investidura se le suma la CUP, con los que los socialistas han acercado posiciones en materia de vivienda, han concordado en casi un 65%, y con Junts en un 64,25%.

Las citadas fuentes socialistas consideran que las mayorías en esta legislatura están evidenciando que existe un bloque de derechas y otro de izquierdas, y que el debate ha virado del debate independentista al de políticas más de carácter ideológico.

PRIORIDADES

Entre las prioridades de este 2026, el grupo socialista quiere tramitar en el próximo periodo de sesiones la proposición de ley de la gente mayor, aprobar la proposición de ley que tienen con los Comuns sobre la renta garantizada, y poner en marcha la ley de memoria democrática.

También lamentan que aún no se haya constituido la comisión de estudio contra los discursos de odio en el Parlament porque algunos grupos no han designado a los miembros que quieren que formen parte de ella.

Hasta ahora y tras ponerse en contacto con los diferentes grupos, han añadido las fuentes socialistas, han designado a sus miembros ERC, los Comuns y la CUP pero no el resto.

Así, explican que se han puesto en contacto con los servicios jurídicos de la Cámara para saber si la no designación podría bloquear la constitución de la comisión, que les gustaría que fuera una realidad en enero.