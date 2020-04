El PSC ve al Govern incapaz ante los casos en residencias: "Ha reaccionado tarde"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de políticas sociales del PSC, Raül Moreno, ha sostenido que el Govern es incapaz de hacer frente a la pandemia del coronavirus, especialmente en residencias de ancianos: "Ha reaccionado tarde. Han tenido que morir 362 personas para obtener las primeras explicaciones oficiales".

"Las personas que se encuentran en residencias no pueden ser consideradas ciudadanos de segunda", ha advertido en un vídeo dirigido a los medios, en el que ha pedido blindar estos equipamientos del Covid-19, medicalizar los que registran más incidencia y trasladar a las personas graves al ámbito hospitalario u otros recursos asistenciales.

Ha acusado al Govern de no haber aclarado si estos 362 muertos se suman o no a las cifras ya publicadas, ni "por qué no utiliza todo el potencial" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desinfectar estos espacios, y ha exigido al Ejecutivo catalán coordinarse con los ayuntamientos.