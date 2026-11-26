La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el PSC vivirá "con normalidad" el retorno del expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, tras aplicársele la ley de amnistía, aunque no ha concretado si asistirán a los actos en el Parlament el 12 de diciembre.

"Nosotros, evidentemente, como lo vivimos con normalidad, esto es lo que haremos: vivir con normalidad el retorno del señor Puigdemont", ha dicho en una rueda de prensa este jueves Moret.

La portavoz socialista ha considerado una buena noticia que se haya podido aplicar "de forma efectiva" la amnistía a Puigdemont, en línea con su objetivo de devolver la normalización institucional, política y social a Catalunya.

"El retorno de Puigdemont es lo que queríamos, es la consecución concreta de la aplicación definitiva de la ley de amnistía. Por eso puede volver y a nosotros esto nos parece un acto de normalización y la consecución de un estado de convivencia y de normalización democrática y política en nuestro país", ha expresado.

Ha destacado que la amnistía es un marco legislativo que ha sido impulsado en el Congreso por la mayoría parlamentaria de la investidura de Pedro Sánchez como presidente en 2023, "liderado por el Gobierno de España", con amplios consensos y el apoyo de otras fuerzas progresistas.

DEBATE DE 3CAT

Moret ha empezado su intervención con una valoración del debate electoral de los candidatos por Barcelona de este miércoles en 3Cat, diciendo que se constató que se configuraron "claramente dos bloques absolutamente diferentes", y dos formas de entender la economía, la sociedad y el estado del bienestar.

Ha afirmado que el candidato del PSC, Jordi Hereu, dejó claro desde el primer momento "lo que significa" que en España haya un Gobierno progresista con Sánchez a la cabeza, frente a lo que supondría la llegada del PP y Vox al Ejecutivo.

"Nuestro candidato lideró claramente las propuestas del bloque de las izquierdas", en temas como la vivienda, las infraestructuras, las pensiones, la convivencia; frente a la derecha que se limitó a manifestar su voluntad de recortar derechos y privatizar servicios públicos, según Moret.

DEBATE A CUATRO

Preguntada sobre qué espera del debate a cuatro de este jueves, ha deseado que sirva para que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de los cabezas de lista, y ha deseado que "se vea clarísimamente" los dos modelos que están en juego.

Uno es el liderado por Pedro Sánchez y los socialistas, que quiere hacer avanzar el país y defender los derechos de los ciudadanos, y otro, representado por PP y Vox, que son un "vínculo indivisible", que recortarán derechos y fulminarán los servicios públicos.

EL 'MITIN DE LA VICTORIA'

Moret ha valorado también el acto con Sánchez del martes en Barcelona, que bautizaron como el 'mitin de la victoria': "Ha sido un punto de inflexión en la campaña porque, evidentemente, ha superado todas nuestras expectativas cuantitativas y cualitativas", y ha destacado la movilización espontánea de muchos ciudadanos.

Ha destacado también las intervenciones de gente del mundo de la cultura como Loles León o Joan Manuel Serrat: "Fue un símbolo de que existe una parte importantísima de la sociedad catalana y española, una amplia mayoría progresista, que está decidida de forma explícita a luchar, a votar y a impedir que la derecha y la ultraderecha gobiernen y lleguen al poder".

Más allá del mitin, ha dicho que, por los datos que tienen y por sus percepciones, su campaña está movilizando y que "muchísima gente tiene claro" que debe votar el domingo, y de hacerlo por los socialistas.