El PSOE se reunirá con Junts para abordar su relación y las negociaciones pendientes

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se reunirá con Junts entre este jueves y viernes para abordar su relación y para tratar las negociaciones que tienen pendientes, en ambos casos, tanto en el Congreso como en el Parlament.

Lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras después de que este lunes los de Carles Puigdemont advirtiesen a los socialistas de que "pasarán cosas" si no alinean sus discursos en Catalunya, Madrid y Suiza.

La reunión se producirá poco antes del debate en el Congreso sobre el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya, que se celebrará el martes que viene, y en plena discusión sobre la oficialidad del catalán en Europa, entre otras cuestiones.