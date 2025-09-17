Junts acusa a Sánchez de bloquear los acuerdos y pone en cuestión que pueda seguir gobernando

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente asegura que cumple "los acuerdos de Bruselas" y espera que la amnistía llegue a todos los implicados en el procés

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Junts, Miriam Nogueras, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está bloqueando los acuerdos con su formación y pone en cuestión que pueda seguir gobernando, mientras que el jefe del Ejecutivo asegura que está cumpliendo y espera que la Ley de Amnistía beneficie a todos los implicados en el procés.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, Sánchez ha recalcado que la amnistía cuenta "con el aval del Tribunal Constitucional" y ya ha beneficiado a más de 690 personas. No obstante, espera que se pueda aplicar "a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017", entre los que está el expresidente Carles Puigdemont, que continúa huido en Bélgica.

"Estamos hablando de activistas, de manifestantes, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, también de representantes políticos", ha apostillado en referencia al expresidente y líder de Junts.

SÁNCHEZ "MÁS PREOCUPADO EN OTRAS COSAS"

Nogueras ha echado en cara a Sánchez que su Gobierno paralice iniciativas de Junts para rebajar la cuota a los autónomos, contra las ocupaciones de viviendas y contra la multirreincidencia.

"Quizá usted no está al corriente, porque lo vemos más preocupado por otras cosas y no por lo que sucede en nuestras calles, pero hay una degradación en marcha, un camino hacia el empobrecimiento de miles de familias que a diario les cuesta más llegar a final de mes", ha espetado.

En ese sentido ha señalado que casi el 40% de los autónomos no llegan al sueldo mínimo, la mitad de las ocupaciones ilgales "se producen en Cataluña, donde también sufren el problema de la reincidencia. "En Callella 11 delincuentes han cometido 260 delitos, en Barcelona 283, 5.600", ha lanzado. "Y ante esta realidad, ¿cómo justifican el bloqueo a las propuestas que Junts ha puesto sobre la mesa precisamente para solucionar estos problemas?", ha interrogado.

El jefe del Ejecutivo ha discrepado del análisis que hace Nogueras señalando que España y Cataluña viven "uno de los mejores momentos de las últimas décadas", una afirmación ante la que se ha revuelto la portavoz independentista.

CUMPLEN TAMBIÉN CON EL CATALÁN

"Señor Sánchez, no es el mejor momento económico de la historia, es el momento de la historia en el que se está drenando más el bolsillo de los ciudadanos catalanes y están convirtiendo en trabajadores pobres a una generación entera. La pregunta es ¿cree usted que podrá seguir gobernando?", ha advertido.

Finalmente el jefe del Ejecutivo ha asegurado que está cumpliendo "con los acuerdos de Bruselas" así como la hoja de ruta marcada con el Grupo Parlamentario de Junts respecto al uso de lenguas cooficiales "no solamente en el Estado sino también en Europa".

Por tanto asegura que espera seguir en el Gobierno: "Tenemos la máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas y, por tanto, digo que sí a seguir gobernando", ha contestado.

RIFIRRAFE POR LA VIVIENDA

Nogueras también ha puesto en duda la eficacia de la Ley de Vivienda --"se supone que iba a solucionarlo todo y la vivienda ha pasado a ser el problema número uno de los ciudadanos"-- ha recriminado.

Por el contrario el presidente ha defendido la norma y sus efectos en las comunidades donde se está aplicando, remarcando que la construcción de vivienda protegida ha aumentado un 63% en el último año.

En ese sentido, Sánchez ha afirmado que ha multiplicado por ocho los recursos y en las comunidades que la están aplicando como Cataluña ya se están notando los efectos "en como se está conteniendo el precio del alquiler en Barcelona y otros muchos municipios de Cataluña", ha asegurado.