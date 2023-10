Publican la novela inédita de Montalbán 'Los papeles de Admunsen', "descripción perfecta" de los 60

Ernest Folch (Navona): fue su primera novela y se encontró en la Biblioteca de Catalunya



BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial Navona ha publicado la obra inédita de Manuel Vázquez Montalbán 'Los papeles de Admunsen', su primera novela, escrita de 1962 a 1965, con una panorámica de esos años, de la lucha clandestina, y que su hijo, Daniel Vázquez Sallés, define como "una descripción perfecta de lo que eran los 60".

Lo han explicado este lunes en rueda de prensa Vázquez Sallés y el editor Ernest Folch en el Centro Cultural La Model, la prisión por donde pasó el escritor, y en la semana que se cumple el 20 aniversario de su muerte.

Su hijo ha admitido la sorpresa por el hallazgo: "Es encontrarse a tu padre de 24 años. Es muy emocionante. Es más que una fotografía, es ver una fotografía explicada".

En la novela, Admunsen (alter ego de Montalbán) es un joven intelectual frustrado que, tras un par de años en la cárcel, intenta evitar las presiones por integrarse en el sistema y convertirse en escritor, hasta que, desencantado, debe decidir si implicarse en la lucha clandestina o renunciar a sus principios.

Vázquez Sallés, responsable de la gestión de la obra de su padre, ha subrayado que el autor es perfectamente reconocible en el texto y "pone luz a una época" en la que él, su hijo, no había nacido.

Para él, el libro tiene un gran valor para conocer las lecturas o canciones que gustaban a su padre y lo que significaba la lucha clandestina, además de ser un novela ideal para descubrir los años 60.

LA ENCONTRÓ UN FILÓLOGO

El editor de Navona, Ernest Folch, ha explicado que la encontró el profesor de Filología Hispánica de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) José Colmeiro entre la documentación que la familia donó a la Biblioteca de Catalunya en 2016.

Folch ha explicado que a través del 'alter ego' de Admunsen, Montalbán combina elementos literarios y autobiográficos, "anticipa muchas cosas" de su obra y ayuda a entender más su vida.

El editor ha subrayado que, pese a ambientarla en Leiden (Bélgica) para "despistar a la censura", la ciudad a la que se refiere es Barcelona y anticipa la ciudad que protagonizará sus libros.

Ha afirmado que fue la primera novela de Montalbán y ha destacado que "no la publicó en vida y no la destruyó en vida. Cuando no le gustaba una cosa, la destruía".

Colmeiro ha explicado que halló el manuscrito cuando empezó a revisar todo lo relacionado con la novela 'Galíndez, para realizar una edición crítica, y vio que era "un texto de importancia, incluso revisado manualmente" y que apunta a que lo presentó al Premio Biblioteca Breve.

Ha remarcado que Admusen es "quizás el primer alter ego" que usó Montalbán, y ha destacado que la novela tiene una estructura compleja, modernidad e introduce temas que no surgían en la literatura de los años 60 como la problemática de la sociedad del consumo.

Colmeiro ha remarcado que la edición del libro fue un proceso complicado porque parte del manuscrito era díficil de leer: "Durante seis meses, desayunaba, comía y cenaba con Admunsen", ha enfatizado.

Preguntado por si cree que pueden aparecer más inéditos en la documentación que hay en la Biblioteca de Catalunya, Vázquez Sallés ha afirmado: "Lo dudo", añadiendo que una novela como esta mantiene viva la memoria de su padre.