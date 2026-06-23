El Puerto de Barcelona adjudica por 12 millones la última obra para electrificar el muelle Adossat

Sistema de líneas eléctricas que dan servicio al muelle Adossat - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha adjudicado por 12,1 millones de euros la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de la última obra para electrificar el muelle Adossat, informa en un comunicado este martes.

Se ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de la nueva infraestructura eléctrica de media tensión que suministrará electricidad al muelle a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Regenera y Adiante.

Los trabajos tienen un plazo de 23,5 meses y el Puerto ha destacado que en el muelle Adossat están todas las terminales de cruceros y la futura terminal de ferris de Baleària.

Hasta el momento se han desplegado los derechos de acometida de REE, la nueva acometida de alta tensión y subestación Port, los 'onshore power supply' (OPS) de las terminales H y G, y las conexiones submarinas entre el muelle de la Energia y el muelle Adossat.

La infraestructura licitada forma parte del Plan Nexigen de Electrificación de los Muelles, en el que está previsto invertir más de 200 millones de euros.