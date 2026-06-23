El Puerto de Barcelona adjudica por 12 millones la última obra para electrificar el muelle Adossat

Sistema de líneas eléctricas que dan servicio al muelle Adossat
Sistema de líneas eléctricas que dan servicio al muelle Adossat - PUERTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 23 junio 2026 18:03
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BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha adjudicado por 12,1 millones de euros la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de la última obra para electrificar el muelle Adossat, informa en un comunicado este martes.

Se ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de la nueva infraestructura eléctrica de media tensión que suministrará electricidad al muelle a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Regenera y Adiante.

Los trabajos tienen un plazo de 23,5 meses y el Puerto ha destacado que en el muelle Adossat están todas las terminales de cruceros y la futura terminal de ferris de Baleària.

Hasta el momento se han desplegado los derechos de acometida de REE, la nueva acometida de alta tensión y subestación Port, los 'onshore power supply' (OPS) de las terminales H y G, y las conexiones submarinas entre el muelle de la Energia y el muelle Adossat.

La infraestructura licitada forma parte del Plan Nexigen de Electrificación de los Muelles, en el que está previsto invertir más de 200 millones de euros.

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