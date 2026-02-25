El Puerto de Barcelona adjudica por 4 millones el nuevo sistema de control de fronteras europeo

Archivo - Pasajeros de un crucero en el Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha adjudicado este miércoles por un importe de 4 millones de euros la adquisición, instalación y mantenimiento del nuevo equipamiento automatizado de control de fronteras europeo a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Inetum España y Ambar Seguridad y Energía.

El proyecto contempla un despliegue de 2 años e incluye la integración de los sistemas europeos de seguridad Entry/Exit System (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para agilizar y reforzar la vigilancia en los accesos del recinto portuario, informa la entidad portuaria en un comunicado.

Ambos sistemas definen la forma en que se realizan las entradas y salidas en un control fronterizo y obligan a realizar un registro electrónico de los datos biométricos y de la documentación (pasaporte y DNI) de los ciudadanos de fuera de la Unión Europea.

La licitación, que se ha realizado por procedimiento abierto, incluye el suministro, instalación, puesta en operación y mantenimiento del equipamiento necesario; la adaptación de los espacios y de la infraestructura de las terminales afectadas; y un servicio auxiliar de información.

La adquisición e instalación de los equipamientos cuenta con una subvención del 75% del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV) de la Unión Europea.