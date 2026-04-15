El Puerto de Barcelona avanza hacia un modelo de cruceros sostenible

(De I A D) La Jefa De Cruceros, Mar Pérez; El Director De Operacioens Marítimas, José María Rovira; La Subdirectora General De Comercial, Carla Salvadó, Y La Cruise Manager En El Seatrade Miami, Gemma Gràcia - PORT DE BARCELONA

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona avanzará este año en "la transformación de la actividad de cruceros" con el impulso de un conjunto de actuaciones clave orientadas a hacerla más sostenible, como el inicio de la instalación de los primeros sistemas Onshore Power Supply (OPS) en las terminales de cruceros, concretamente en las de MSC y Royal Caribbean.

"Estos sistemas permitirán que los barcos se enchufen en la red eléctrica mientras están atracados, deteniendo los motores auxiliares y reduciendo significativamente las emisiones y el ruido en el puerto y su entorno", informa la infraestructura portuaria este miércoles.

Este año, llegarán al Puerto de Barcelona un total de 9 barcos nuevos y el 57% de las escalas serán de barcos menores de 10 años de antigüedad; asimismo, el 22% de las escalas serán de barcos propulsados por GNL y también se está haciendo suministro de biofuel, mientras se trabaja en la llegada del primer crucero propulsado por metanol.

Paralelamente, el Puerto de Barcelona "avanza en la reordenación y modernización de las infraestructuras para cruceros" y a finales de año está previsto el cierre e inicio del derribo de la terminal C del muelle Adossat, que dejará de prestar servicio a finales de octubre, así como el cese de la actividad de la terminal Barcelona Sud, ubicada en el World Trade Center, previsto para finales de año.

"Estas actuaciones permitirán disponer de espacios más adecuados a los actuales requerimientos del sector y abrirán la puerta a infraestructuras más modernas y sostenibles", explican.