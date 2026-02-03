El Puerto de Barcelona cierra 2025 con un resultado de explotación de 47 millones (-6%)

El director general del Puerto de Barcelona, Àlex Garcia; su presidente, José Alberto Carbonell, y la subdirectora general, Miriam Alaminos. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona cerró el ejercicio 2025 con un resultado e explotación de 47 millones de euros, un 6% menos que en 2024 por el impacto de la financiación de la nueva terminal de café, y una cifra de negocio de 206 millones de euros, un 3% más y récord histórico de la infraestructura.

Lo ha explicado este martes la subdirectora general y responsable de Económico Financiero del enclave, Míriam Alaminos, en una rueda de prensa junto al presidente, José Alberto Carbonell, y el director general, Àlex Garcia.

Alaminos ha recordado que el Puerto ha asumido un coste de 10 millones de euros para la nueva terminal y que, sin este impacto, el resultado hubiera sido de 57 millones, un 14% más, y ha añadido el aumento del tipo de gravamen de los bienes del Puerto aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha tenido "un impacto considerable" que ha situado en un millón de euros más.

Por otro lado, ha señalado que la deuda es de 88 millones de euros --18 millones menos--, con un tipo de interés medio del 1,5%, la mayoría a tipo fijo.

Carbonell ha señalado que la palabra que define 2025 es "compromiso", especialmente a través de las inversiones públicas y que las infraestructuras den capacidad suficiente para atender las necesidades del puerto y de los proyectos empresariales clave.

El presidente del Puerto ha celebrado los acuerdos comerciales entre la Unión Europea (UE) y Mercosur e India, y ha destacado que este segundo es "mucho más importante", ya que es un mercado que ha calificado de enorme, que se abre a las empresas exportadoras y que tiene unos aranceles mayores que los de Mercosur que ahora disminuirán.

TRÁFICOS

Garcia ha explicado que el Puerto de Barcelona cerró el año habiendo movido 69,5 millones de tonelada de tráficos totales, frente a los 69,7 millones de 2024, y ha destacado que el tamaño medio de los barcos que han atracado en el enclave es cada año mayor.

El tráfico de contenedores fue de 3,7 millones de TEUs, un 4,2% menos, aunque los contenedores llenos de importación y exportación, "los de mayor valor añadido", según Garcia, crecieron un 4% y un 3%, respectivamente.

El tráfico de líquidos a granel alcanzó un récord histórico de 16,6 millones de toneladas, un 21,7% más, por el aumento de las importaciones, el tráfico de gasolina y las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

Los sólidos a granel cerraron el año con un descenso del 15%, hasta 4,1 millones de toneladas, por el descenso en las importaciones de haba de soja y la caída del cemento a mínimos históricos.

El tráfico 'ro-ro' subió un 0,6%, hasta 430.406 UTIs, y los automóviles nuevos aumentaron un 5,1%, hasta 716.657 unidades, impulsados por el incremento del 44% en las importaciones.

Por su parte, los pasajeros aumentaron un 7,3%, hasta 5,8 millones, de los que 1,8 millones fueron pasajeros de ferri, y los cruceristas que visitaron la ciudad fueron 2,3 millones (+7,6%).

INVERSIONES

Carbonell ha explicado que en 2025 el Puerto licitó siete grandes proyectos que sumaron inversiones por valor de 332,5 millones, y que todos han sido licitados y cinco ya han sido adjudicados.

Asimismo, ha señalado que este año se iniciarán nueve grandes proyectos que sumará 338,7 millones y que son proyectos de infraestructura portuaria, de accesibilidad viaria, de intermodalidad y de puerto-ciudad.

En concreto, se iniciará la fase 2 de los recintos para construir el muelle Catalunya, la remodelación del muelle de Ponent Nord y el refuerzo del dique de la bocana Nord, así como la construcción del nudo norte de los nuevos accesos a la ampliación sur, el desdoblamiento del Pont d'Europa y el desarrollo de la accesibilidad a la nueva Terminal G de cruceros.

También se iniciará la superestructura de los nuevos accesos en la zona de Nou Llobregat, la duplicación de la vía de acceso de la calle 4, y la reestructuración de las terminales ferroviarias del muelle de Contradic, y también la construcción del Port Center en el Portal de la Pau.