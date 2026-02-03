Carbonell (Puerto de Barcelona) pide un plan de contingencia que evite nuevos cortes ferroviarios

El director general del Puerto de Barcelona, Àlex Garcia; su presidente, José Alberto Carbonell, y la subdirectora general, Miriam Alaminos. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha reclamado que se redacte un plan de contingencia para evitar que haya un nuevo corte ferroviario como el que está afectando en la actualidad al enclave, que solo puede operar al 25% de la capacidad hacia el sur, dirección en la que va el 80% del tráfico del Puerto.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa para presentar los resultados del Puerto de 2025, junto al director general, Àlex Garcia, y la subdirectora general, Míriam Alaminos.

Carbonell ha señalado que "la ganancia de reputación pasa por explicar qué ha pasado y garantizar que no volverá a pasar" a los clientes que se hayan visto afectado, o, que si vuelve a pasar, se reduzca la profundidad y gravedad.

Ha añadido que, según información que les ha dado Adif, prevé que la circulación hacia el norte se pueda restablecer de forma parcial este jueves tras la reparación del túnel de Rubí (Barcelona).

Asimismo, prevé recuperar la circulación hacia el sur por Gelida (Barcelona) el próximo 9 de febrero, tras la reparación del muro de contención caído el pasado 20 de enero.

Ha explicado que ambas vías no estarán abiertas al 100% desde el primer momento, ya que las obras no estarán acabadas, y que será necesario compaginar los horarios con los trenes de pasajeros.

"Esta situación ha puesto sobre la mesa una situación real: la importancia que el transporte terrestre tiene para el Puerto de Barcelona", ha dicho, y ha reclamado, que este plan de contingencia sirva para que no se vuelva a repetir el corte.

DAÑO ECONÓMICO

Carbonell ha explicado que el Puerto no se está viendo afectado económicamente de forma directa, sino que son las empresas ferroviarias y los operadores los que están calculando el impacto en sus cuentas.

Ha explicado que, a pesar de que en un primer momento sí que quedaron trenes bloqueados en el Puerto, la posibilidad de operar por la noche a través de la línea de Vilanova (Barcelona) permitió darles salida hacia el sur.

Asimismo, el resto de mercancías se ha acabado transportando por carretera a través de camiones, que, a pesar de ser la única alternativa, ha tenido la capacidad suficiente para hacer llegar las mercancías a los clientes.

Sin embargo, el presidente del enclave ha dicho que el transporte por carretera no puede ser plan de contingencia, ya que debe ser ferroviario, por la creciente importancia de este tipo de transporte.