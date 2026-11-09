Puerto de Barcelona construye su nave más alta para impulsar el hub de Lidl en el sur de Europa

Archivo - Zona donde se construye el hub logístico de Lidl en el Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ZAL Port, plataforma intermodal del Puerto de Barcelona, ha iniciado la construcción de una nueva nave logística de 55.000 m2, la más alta con 15 metros de altura, que será operada por Lidl y que supondrá una inversión de 42,1 millones de euros.

Promovida por la sociedad gestora del parque logístico CILSA, la instalación está situada en el término municipal de El Prat de Llobregat (Barcelona) y está previsto que entre en funcionamiento a mediados de 2027, informa el Puerto y Lidl en un comunicado conjunto este lunes.

Este desarrollo permitirá a la cadena de supermercados potenciar su centro de distribución de productos no alimenticios (non-food) para el sur de Europa, "consolidando Barcelona como uno de los nodos prioritarios de su red internacional".

Con esta incorporación, Lidl ampliará su superficie operativa de 110.000 m2 a 165.000 -un incremento del 50%- y "se consolidará como el principal operador logístico de la ZAL Port por espacio ocupado".

La proximidad a Hutchison Ports BEST, la principal terminal de contenedores del puerto, facilitará la integración directa con la naviera propia de Lidl, Tailwind Shipping Lines, lo que permitirá optimizar los flujos marítimos de importación, con menores costes y tiempos de tráfico, y reforzar así la autonomía estratégica de Lidl en Europa.