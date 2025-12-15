El Puerto de Barcelona eleva un 5,2% sus exportaciones hasta noviembre, impulsadas por Asia

Vista aérea del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de contenedores de exportación del Puerto de Barcelona ha aumentado un 5,2% interanual en los primeros once meses del ejercicio, con un incremento destacado entre países asiáticos como Arabia Saudí, del 17,4%, India, del 21,5%, o Corea del Sur, con otro 30,3%.

El mayor alza de las ventas al exterior que han pasado por el Puerto de Barcelona, sin embargo, se ha dado con Algeria, de un 3.848,4%, "una vez se han normalizado las relaciones comerciales entre el país norteafricano y España", ha destacado la infraestructura este lunes en un comunicado.

Aunque China se mantiene como el principal mercado del Puerto de Barcelona, copando un 28,1% del tráfico, la entidad también ha destacado los alzas en las importaciones de Bangladesh, de un 34,8%, Brasil, con otro 24,5% más, y Turquía y Camboya, con incrementos del 10,4% y 12,4% interanuales hasta septiembre, respectivamente.

El tráfico de automóviles ha cerrado los once primeros meses del ejercicio con un alza del 4,7% respecto al año anterior, hasta las 661.303 unidades, y con un "crecimiento destacado" de los vehículos eléctricos e híbridos, que ya suponen un 12,32% del total.

Respecto a los líquidos a granel, el Puerto de Barcelona asegura que "también mantienen la tendencia alcista de los últimos meses", con un tráfico superior a las 15 millones de toneladas, un 16,8% más, gracias a los buenos resultados de la gasolina (47,6%) y el gas natural (42,1%).

PASAJEROS Y CRUCEROS

En cuanto al movimiento de pasajeros, cerca de 1,7 millones de personas han viajado en ferry hasta noviembre, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior, destacando el incremento del 67,1% en el movimiento de pasajeros con origen o destino de puertos del Norte de África, y de otro 1,3% de aquellos de Islas Baleares.

Respecto a los cruceros, entre enero y noviembre de este año, se han producido 3,8 millones de movimientos, lo que, ha explicado el Puerto de Barcelona, se traduce en 2,25 millones de personas que han visitado la ciudad.