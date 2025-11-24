El Puerto de Barcelona habilita un nuevo acceso peatonal para facilitar la movilidad de peatones - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha habilitado un nuevo acceso peatonal que conecta el Tramo VI de la Ronda del Port y la calle A de la Zona Franca, con el objetivo de facilitar la movilidad de los transeúntes que a diario entran o salen del recinto portuario.

El nuevo acceso permite una conexión directa con las estaciones de Metro de las líneas L9 (Zona Franca) y L10 (Port Comercial - La Factoria), facilitando la llegada o salida del Puerto de Barcelona en transporte público, informa la entidad portuaria en un comunicado este lunes.

En este sentido, el nuevo acceso se ha complementado con la creación de dos nuevas paradas de las líneas de bus 88 y 89, las dos que circulan por el Tramo VI de la Ronda del Port, destinadas a facilitar la movilidad en torno al nuevo acceso y permitir una conexión directa con la red de Metro y autobús.