El Puerto de Barcelona inicia los trabajos para elaborar su 6 Plan de Igualdad

Archivo - Vista general del Puerto de Barcelona desde el mirador Hotel Grand Marina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha iniciado los trabajos para elaborar su 6 Plan de Igualdad, que dará continuidad a las políticas de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como los derechos LGTBI+ en la organización, informa en un comunicado este martes.

El proceso se ha iniciado con la constitución de la Comisión Negociadora, integrada de forma paritaria por representantes de la empresa y de los trabajadores.

El nuevo plan tiene una vigencia prevista de cuatro años, de 2027 a 2031, y tomará el relevo del actual Plan de Igualdad, que ha alcanzado el 98% de cumplimiento.

Durante este periodo, el Puerto "ha avanzado en diferentes ámbitos relacionados con la igualdad", como la prevención del acoso sexual, la formación específica o la selección y promoción profesional.

El nuevo plan partirá de un diagnóstico actualizado de la situación de igualdad en el Puerto, basado en datos cuantitativos y cualitativos.