El Puerto de Barcelona mueve 17.284.998 toneladas de mercancías en el primer trimestre (+4,2%)

Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total de mercancías del Puerto de Barcelona ha llegado a las 17.284.998 toneladas en el primer trimestre de 2026, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado este martes.

Entre enero y marzo, el tráfico de automóviles eléctricos o híbridos --que representan el 17,73% del total de vehículos manipulados en el puerto-- ha crecido un 91,7% y los líquidos a granel han sumado 4,27 millones de toneladas, impulsando el crecimiento del tráfico total con un incremento del 33,7%.

También destacan los incrementos del gas natural (+64,5%) y del gasoil (+36%), mientras que los sólidos a granel han bajado un 8,6%, debido a los "retrocesos del cemento y clinker, y los cereales y harinas", a pesar de los resultados de las potasas (+41,9%), la sal comuna (+46,7%) y el haba de soja (+11%).

El tráfico de contenedores ha sido de 921.623 TEU, un 1,8% menos que en 2025, y según el puerto este tráfico de contenedores llenos "está reflejando las tensiones comerciales y los conflictos internacionales de los últimos meses".

Así, los contenedores de importación han crecido un 3,2% mientras que los de exportación han bajado un 17,7%, y destaca el crecimiento del tráfico con Turquía (+17%), Vietnam (+33,2%) y la India (+1,6%).

Respecto al tráfico de pasajeros, se han producido un total de 701.192 movimientos, un 24,1% más que en 2025.