El Puerto de Barcelona presenta el Plan Nexigen a Corredor (Redeia)

Los participantes en la reunión - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, se han reunido en un encuentro que ha servido para presentar a Corredor el Plan Nexigen, informa el enclave en un comunicado este viernes.

La empresa y la infraestructura trabajan conjuntamente en el despliegue de los proyectos incluidos en el Plan de Transición Energética del Puerto, orientado a descarbonizar la actividad en los muelles y a transformar su modelo energético.

La reunión "reforzará la estrecha colaboración que ya mantienen el Puerto de Barcelona y Redeia", como la conexión de alta tensión entre la subestación de Cerdà de Red Eléctrica y la subestación del Puerto.

Corredor ha explicado que la colaboración "permitirá establecer las bases de un modelo portuario mucho más sostenible, competitivo y descarbonizado".

Carbonell ha añadido que descarbonizar la actividad portuaria para ganar sostenibilidad "implica electrificar todos los procesos posibles".