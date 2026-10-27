Los puertos de Barcelona y Shanghái (China) implican su logística del automóvil en el corredor verde

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el presidente del Shanghai International Port Group (SIPG), Song Xiaodong - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona y el Puerto de Shanghái (China) han implicado a las respectivas cadenas logísticas del automóvil en el desarrollo del corredor verde entre ambos enclaves, informa la infraestructura barcelonesa en un comunicado este martes.

El paso se ha hecho público en el marco de la visita del presidente del Shanghai International Port Group (SIPG), Song Xiaodong, al Puerto de Barcelona, para impulsar la relación entre ambos enclaves.

El trabajo conjunto con las empresas implicadas en la cadena logística es "clave para implementar las medidas necesarias" para reducir las emisiones de toda la cadena logística, especialmente la marítima.

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha afirmado que se está "más cerca de hacer realidad el Green and Digital Corridor" entre ambos puertos, incorporando a las empresas que hacen posible el transporte en toda la cadena logística.

El acuerdo también contempla el impulso del vehículo eléctrico, por lo que una de las empresas implicadas es Chery, que prevé incrementar el volumen de estos vehículos que llega a Barcelona.