Puigdemont acusa a Sumar de manipular como Trump y responde a Díaz con un "adiós, muy buenas"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado este jueves a Sumar de recurrir a la manipulación como asegura que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha respondido a su líder, Yolanda Díaz, con un "adiós, muy buenas".

Lo ha hecho en un apunte en X recogido por Europa Press, después de que Díaz haya asegurado en una entrevista de Onda Cero que Junts ha sido "siempre racista y clasista"

Puigdemont le ha replicado: "La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y a lo mejor vivirá mejor".

"La gente que nos vota merece más respeto por parte de alguien que comparte un espacio político que prefirió pactar con el PP para echarnos de la alcaldía de Barcelona", ha añadido.

VE "MANIPULACIÓN"

Para Puigdemont, la falta de respeto al otro, la falta de rigor, "el recurso a la manipulación exactamente como hace Donald Trump, describe perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desnortada que gobierna el Estado español".

"A lo mejor está haciendo puntos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas; puede que quiera tapar la incompetencia de su ministro de Cultura con el tema de Sijena o, simplemente, porque cree que ir a Onda Cero a insultar a Junts la hará simpática ante la derecha mediática" como, a su juicio, también hacen otros.

Ha afirmado que Díaz no conoce a Junts, a su militancia ni a sus votantes y ha acusado a la vicepresidente de vivir "del mito fundacional del españolismo en Catalunya, según el cual todo aquello que es catalán (y catalanoparlante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por supuesto, carlista".

Según Puigdemont, como a Díaz no le gusta lo que vota y defiende Junts en el Congreso, recurre al insulto, "que es lo que hacen los populistas", y no a rebatirles.