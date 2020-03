Puigdemont y Bonvehí se reúnen este martes en Bélgica para encarar la reordenación de JxCat

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, se reunirán este martes en Bélgica para encarar la reordenación del espacio político de JxCat, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha detallado Nació Digital, el encuentro tiene lugar tras los contactos mantenidos en la prisión de Lledoners entre Bonvehí y el presidente de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, que actualmente se encuentran en un punto muerto y no avanzan.

También sigue de cerca las negociaciones el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que apuesta por convertir JxCat en un solo partido, sin descartar el escenario de una coalición electoral en caso de que no se logre un acuerdo, pese a que no es su principal opción.

Con una convocatoria de elecciones durante los próximos meses, a falta de que se concrete la fecha, la mayoría de actores abogan por el acuerdo, pero cogen fuerza las voces que no descartan una ruptura dado el estado actual de las negociaciones.

En una entrevista de Europa Press, el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, reivindicó la centralidad que representa su partido, y llamó a concretar "qué modelo de país se quiere, más allá del objetivo nacional" en dichas negociaciones.

También advirtió de que, si no hay acuerdo, el PDeCAT existe y seguirá existiendo, y que son los únicos que pueden activar los mecanismos necesarios para concurrir a unas elecciones: "Nosotros estamos, no nos escindimos de nadie. La idea es si se quiere ir con nosotros o no".