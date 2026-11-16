Puigdemont critica a la "izquierda lerrouxista" y la acusa de deriva etnicista

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado este lunes los discursos de la "izquierda lerrouxista" que se presenta a las elecciones generales del 29 de noviembre, a la que acusa de tener una deriva etnicista.

"La deriva etnicista de la izquierda lerrouxista de Catalunya es peligrosa y profundamente irresponsable. En su obcecación puede que no acabe siendo consciente de ello, pero está erosionando una de las bigas maestras del catalanismo: la de construir un solo pueblo a partir de su diversidad, sus activos, sus referentes, su historia y su lengua", ha lamentado en un artículo colgado en su X recogido por Europa Press.

Para Puigdemont, las izquierdas lerrouxistas están cada día "más desatadas y obsesionadas" con atacar a la candidata de Junts a los comicios, Miriam Nogueras.

Así, ha lamentado que se vuelva a clásicos que ven al catalán como un burgués y explotador, además de catalanoparlante, frente al inmigrante español obrero y trabajador que viene a levantar Catalunya, algo que cree que la historia, los datos y la realidad desmiente.

Es más, cree se evidencia la injusticia que supone: "Sobre todo hacia las familias de catalanes que han trabajado toda la vida y que son invisibilizadas sistemáticamente (o vejadas) por los discursos de la izquierda hegemónica en Catalunya por el simple hecho de que no proceden de las oleadas migratorias de las regiones españolas".

Y es que, según Puigdemont, estas familias catalanas también han ayudado a levantar Catalunya y han sufrido privaciones, explotación y penurias: "Como en todas partes, tenemos de todo. Españoles explotadores y catalanes explotados, y también al revés".

"DAÑO INMENSO"

Tras ello, ha advertido del "daño inmenso" que pueden provocar los discursos de estas formaciones de izquierda, y que pese a que puedan tener un buen resultado en los comicios, habrá consecuencias.

"La cosecha puede que les sea fructífera. Pero igual que pasa con un bosque de eucaliptus, el terreno no se podrá volver a conrear si no se practica una regeneración profunda que permita recuperar sus condiciones naturales", ha manifestado.

Es más, ha añadido que "los políticos-eucaliptus son de crecimiento rápido y de rentabilidad a corto plazo, pero dejan un suelo devastado".