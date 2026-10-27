Puigdemont llama al independentismo a aprovecharse de las "crisis" y la división en España

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, realiza una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). - Belga - Europa Press

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha llamado este martes al independentismo a aprovecharse de las "crisis" y la división que hay en España, incluso en los momentos más difíciles para el movimiento.

En un apunte en X recogido por Europa Press para recordar los 9 años de la DUI del 27 de octubre de 2017, ha pedido extraer lecciones, tales como que "sin unidad política y social y sin control de las instituciones, no hay ningún camino a recorrer".

"También que, incluso en los momentos más difíciles para el movimiento, España genera crisis que deberíamos estar preparados para aprovechar", ha subrayado.

Pese a admitir que el independentismo está fragmentado y debilitado, considera que España está peor "pese a los esfuerzos que ha dedicado y dedica a combatir" el movimiento.

"Su situación es de una división extrema y de una confrontación entre bloques que va en aumento", ha sostenido Puigdemont, por lo que cree que pueden usarlo para su objetivo.