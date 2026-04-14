Puigdemont pide cuidar la literatura catalana: "Si no la cuidamos nosotros no lo hará nadie mejor"

Archivo - El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha hecho un llamamiento a los catalanes a cuidar la literatura catalana: "Esa que los catalanes tenemos que cuidar más que nadie, porque si no la cuidamos nosotros, no lo hará nadie mejor".

Lo ha dicho en un vídeo este martes durante el acto de presentación de la iniciativa de su partido 'Els audiollibres de Junts', que califica como la "materialización de un proceso largamente perseguido".

Se trata de un nuevo proyecto elaborado conjuntamente con la sectorial por los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de hacer accesibles para todas las personas textos de la cultura y la política catalana.

Puigdemont cree que este proyecto representa la mejor cara de lo que entienden como patriotismo: "Pensar en las personas que tienen más necesidades o sencillamente no pueden acceder a un conjunto de recursos culturales".

EJEMPLO DE "PATRIOTISMO"

Además, cree también que es un ejemplo de "patriotismo porque, efectivamente, se basa en la lengua y la cultura, algunas de las mejores credenciales que ha tenido el catalanismo, de las que somos herederos y de las que somos deudores".

Remarca que mucha gente se podrá beneficiar de esta iniciativa, como la gente joven, para escuchar literatura catalana, y destaca: "Ahora es un buen momento para escuchar literatura catalana".

"UN ACTO DE PAÍS"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado que cuando se habla de accesibilidad no se habla solo de derechos sociales: "Hablamos de igualdad, que nadie se quede atrás en el acceso a la cultura, al pensamiento y a la historia colectiva".

"No es un proyecto menor, no es un simple ejercicio cultural, es un acto de país porque hacemos accesibles textos que explican qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos", y afirma que con esta iniciativa se hacen accesibles autores como Àngel Guimerà y Jacint Verdaguer o políticos como Prat de la Riba o Macià.

DEFENSA DE LA LENGUA

Turull asegura que con este proyecto el partido da un paso más y añade: "En un momento como el actual, en el que tenemos un Govern que ha dimitido en la defensa de la lengua, iniciativas como estas son más necesarias que nunca, porque querer al país es querer también a su lengua, con todas las consecuencias".

Por su parte, la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha iniciado su intervención recordando que hace años estudió la lengua de signos y ha mostrado su compromiso en usarla cuando puede, ha asegurado que ha sido un "enorme regalo" para ella participar en este proyecto y ha procedido a leer un texto de Àngel Guimerà.