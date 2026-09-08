Puigdemont reivindica la independencia ante el "alarmante" resultado educativo del informe PISA

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado la independencia de Catalunya ante la "alarmante" situación que han reflejado los resultados del informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias de 2025.

"Es la prueba de la irresponsabilidad de quienes nos quieren normalizados y resignados en la dependencia española y en un sistema que no busca formar ciudadanos críticos, sino cuanto más adictos al consumo y las redes sociales, mejor", ha sostenido en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este martes.

Por ello, ha subrayado que por los resultados educativos, que ha tildado de catástrofe, "la independencia es una necesidad, también para los catalanes que están en contra".

"ROBO CRÓNICO"

"Cierto, no hay ningún botón que en pulsarlo todo se arregle de golpe. Es mentira. No hay fórmulas sencillas y rápidas que reparen el daño que nos infringe la dejadez española, el robo crónico de nuestros recursos y la falta de soberanía para decidir", ha agregado.

Y ha defendido que la para revertir la situación educativa se requiere de "un compromiso insobornable para un país mejor, donde la cultura, la educación, la lengua, sean cemento que asegure la cohesión y el progreso social, la integración de recién llegados y el refuerzo de los derechos fundamentales".

"De esto va el proceso de independencia. Y de eso irá. Porque por más que se empeñen en pasar página, por más esfuerzo y recursos que se dediquen cada día, cada mes y cada año, para desayunar, comer y cenar, por tierra, mar y TV3... la hoja se empeña en no ser girada", ha concluido.