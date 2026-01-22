Puigdemont ve injustificable el colapso en Rodalies y lo atribuye a la "incompetencia" del Govern

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha considerado injustificable el colapso en Rodalies tras no haberse reanudado este jueves el servicio, y lo ha atribuido a la "incompetencia, dependencia y sumisión" de la Generalitat al Gobierno central.

"Y ya es suficiente. Es el momento de decir basta. Pienses lo que pienses, Catalunya no va bien. En manos de esta gente, Catalunya no va bien", ha reprochado en un video colgado en X recogido por Europa Press, asegurando que esto es aplicable a muchos sectores como la educación y la salud.

Para Puigdemont, finalmente han estallado todos los anuncios de mejora del servicio de Rodalies por parte del Govern porque eran "propaganda", ha dicho.

"El Govern ya ha acreditado su sonora incompetencia, su clamorosa incompetencia, que ha pretendido sustituir, esconder, con enormes dosis de propaganda a la población", ha reprochado.

También argumenta que la "dependencia del Estado" provoca que las infraestructuras no funcionen porque, en su opinión, no hay inversión ni se cumplen todas las promesas que se hacen al respecto.

Además, cree que hay una falta absoluta del liderazgo en Catalunya: "La dependencia también del partido del Gobierno, del actual Govern y de la mayoría que le apoya, hace que el Govern haya bajado los brazos, y ante Madrid no ejerza ni haga ninguna reivindicación que pueda molestar a los señores de la Moncloa", ha zanjado.