Puigneró aboga por recuperar el alquiler social obligatorio de grandes tenedores a vulnerables

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha pedido este jueves colaboración de los grupos parlamentarios para recuperar la figura del alquiler social obligatorio de grandes tenedores de vivienda a personas vulnerables, que recogía el decreto 17/2019 pero quedó anulado por el Tribunal Constitucional (TC).

Así, quiere recuperar este nivel de protección de familias vulnerables, "reforzando la seguridad jurídica de la norma para evitar cualquier riesgo de impugnación", ha dicho al ser interpelado en el pleno del Parlament por la diputada de la CUP Montserrat Vinyets.

"Una vez más nos hemos encontrado con la barrera de los poderes de Madrid: con el instrumento político, que es el PP, y el brazo ejecutor en el que se ha convertido el TC", ha criticado Puigneró, que ha apostado por crear una herramienta que ningún tribunal pueda tumbar.

DESDE EL ÁMBITO SOCIAL

"La política de vivienda continuará siendo una prioridad del Govern y estará liderada en este caso por la consellera Violant Cervera, del ámbito de Derechos Sociales, con todo el apoyo y la voluntad de que sea una política transversal del Govern", ha destacado el vicepresidente del Govern.

Vinyets ha avisado de que la capacidad legislativa del Parlament en el ámbito de la vivienda está muy limitada, y que se requieren más recursos que no llegan por el déficit fiscal, según ella: "No es que el dinero no esté, sino que se destina a casos absolutamente innecesarios que sólo apuntalan al régimen del 78", y ha citado la Casa Real y el gasto militar, como el nuevo submarino S-81.

Puigneró ha coincidido en señalar que sin más recursos y "sin las herramientas para poder ejercer la soberanía es muy difícil poder implementar políticas" en vivienda y otros ámbitos, y ha pedido no hacerse trampas al solitario con la financiación, que está amenazada por el expolio fiscal que ha asegurado que sufre Catalunya.

La diputada de la CUP ha propuesto que el Parlament promueva una ley catalana de arrendamientos urbanos, y ha pedido que la Conselleria de Puigneró ponga el foco en el urbanismo, y ampliar el parque de vivienda público mediante pisos de fondos de inversión y con la rehabilitación, y no construyendo.