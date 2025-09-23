Pussy Riot actúan en Barcelona en un concierto gratuito de las fiestas de La Mercè

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo feminista Pussy Riot ha actuado este martes por la noche en la plaza Catalunya de Barcelona, en un concierto gratuito de las fiestas de La Mercè, con una versión nueva de su espectáculo 'Riot Days show'.

Acogidas por el colectivo Artists at Risk (AR), Pussy Riot ha realizado una residencia en Barcelona durante la que han preparado esta nueva versión del espectáculo.

Las integrantes de Pussy Riot están bajo arresto en ausencia en Rusia, después de que un tribunal de Moscú les ha condenado a penas de 8 a 13 años de prisión acusadas de difundir informaciones presuntamente falsas sobre el Ejército ruso.