Querella contra los Mossos por el uso de gas pimienta durante una manifestación por Palestina

Archivo - Antidisturbios detienen a manifestantes durante los disturbios en una marcha unitaria de entidades propalestinas, organizada por Prou complicitat amb Israel, en favor de Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diversas organizaciones de derechos humanos han presentado este martes una querella contra los Mossos d'Esquadra por una actuación policial con uso de gas pimienta en las inmediaciones de la estación de Sants, en Barcelonam, el 15 de octubre durante una manifestación en el marco de la huelga por Palestina, según ha informado La Intersindical en un comunicado.

Los querellantes son 6 personas --manifestantes, representantes sindicales y profesionales de la información-- que critican la actuación de la Brigada Móvil (Brimo) de Mossos y el uso de gas pimienta "contra una acción no violenta" y que están representadas por una coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC.

En la querella, consultada por Europa Press, se recoge que sobre las 16.45 horas un grupo numeroso de personas se concentraron en las inmediaciones de la estación en señal de protesta por la salida de los autocares del equipo de baloncesto israelí Hapoel Jerusalen, que se tenían que dirigir hacia Manresa (Barcelona) para disputar un partido.

Sostienen que unas 100 personas se encontraban sentadas pacíficamente en la vía pública cuando los agentes de orden público procedieron a disolver la protesta usando la fuerza física y que, sin previo aviso, "uno de los agentes que se encontraba en la misma línea policial roció de forma indiscriminada a los manifestantes con espray OC, conocido como gas pimienta".

Añaden que, si bien la acción la inició un agente, "se unieron dos agentes más, rociando de forma indiscriminada y reiterada a los manifestantes que se encontraban sentados en el suelo" y, como prueba, adjuntan varias fotografías realizadas por una fotoperiodista que se encontraba en el lugar de los hechos, así como vídeos tomados por testigos y noticias de prensa.

La secuencia, dicen, fue presenciada por numerosos testigos, entre ellos, una miembro de la red de observación, monitoreo y apoyo en contexto de protesta 'Som Defensores', un afiliado de la CGT, el secretario de organización de La Intersindical y el diputado de la CUP, Xavier Pellicer, que resultó lesionado en la actuación policial.

"Como resultado de esta intervención policial, diversas personas que se encontraban pacíficamente sentadas en el suelo, ejerciendo su derecho a huelga o su labor profesional periodística, sufrieron lesiones de diversa consideración, como hematomas, irritación e intoxicación por espray OC (gas pimienta) y vieron vulnerado el ejercicio de sus derechos fundamentales", argumenta la querella.

PIDEN INTERROGAR A LOS MOSSOS

Recuerdan que, antes de lanzar este gas, se debe avisar "repetidamente" a los manifestantes, especialmente cuando no hay violencia, y que debe ser ordenado por un mando superior.

A su parecer, esta actuación podría constituir delitos de lesiones, de coacciones, contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos individuales, por lo que piden al Juzgado de Instrucción que, en caso de que admita la querella, se interrogue a los agentes y se pida a la Conselleria de Interior y Seguridad Pública el cuadro de policías que formaban parte del dispositivo.

También, que el departamento aporte el protocolo vigente de utilización de artefactos lacrimógenos y gas pimienta y que informe de los motivos por los que los agentes actuantes no llevaban la identificación con el número operativo policial visible en la parte posterior y delantera del chaleco, entre otras.