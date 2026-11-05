Quevedo, Olivia Dean y Guitarricadelafuente se suman al cartel de Los40 Music Awards en Barcelona

Imagen promocional de la actuación de Quevedo en Los40 Music Awards.
Imagen promocional de la actuación de Quevedo en Los40 Music Awards. - LOS40
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 14:37
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BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala de Los40 Music Awards Santander 2026, que se celebrará el 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, contará con actuaciones de Quevedo, Olivia Dean y Guitarricadelafuente.

Los nombres completan un cartel que ya incluye a Maneul Turizo, Lola Índigo, Romeo Santos y Prince Royece, Emilia, Eladio Carrión y Ana Mena, entre otros.

El evento, que culminará la celebración del 60 aniversario de Los40, contará con la presencia de Rosalía y Aitana, entre otros.

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