Quevedo, Olivia Dean y Guitarricadelafuente se suman al cartel de Los40 Music Awards en Barcelona

Imagen promocional de la actuación de Quevedo en Los40 Music Awards. - LOS40

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala de Los40 Music Awards Santander 2026, que se celebrará el 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, contará con actuaciones de Quevedo, Olivia Dean y Guitarricadelafuente.

Los nombres completan un cartel que ya incluye a Maneul Turizo, Lola Índigo, Romeo Santos y Prince Royece, Emilia, Eladio Carrión y Ana Mena, entre otros.

El evento, que culminará la celebración del 60 aniversario de Los40, contará con la presencia de Rosalía y Aitana, entre otros.