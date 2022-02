Quim Torra afirma que que Catalunya no tendrá derechos "reconocidos" en la UE si no es un Estado

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha avisado este lunes de que los catalanes no tendrán "plenamente reconocidos sus derechos" en la UE si Catalunya no es un Estado, y ha llamado a afrontarlo como un estímulo, no como una frustración.

Lo ha dicho en la clausura de los debates 'Escolta, Europa' organizada por la Conselleria de Acción Exterior y en el que han participado los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont --en videoconferencia desde Bruselas--, mientras que el expresidente José Montilla ha intervenido con un vídeo grabado.

Torra ha asegurado que el catalán no será oficial en las instituciones europeas ni se podrá disponer de ciertas competencias --como gestionar los fondos Next Generation-- "hasta que Catalunya sea un Estado con todos los derechos inherentes".

Ha pedido ser conscientes de esta situación: "Si no, entramos en unas dinámicas frustrantes cuando, al contrario, deberían estimularnos", y ha llamado a plantearse si se quiere afrontar el reto de que Catalunya disponga de herramientas como la gestión de fondos europeos.

Torra ha sostenido que la respuesta a la situación política catalana desde las instituciones europeas ha sido "nula", pero ha asegurado que la respuesta jurídica a casos como el de Puigdemont ha permitido conseguir victorias, en palabras del expresidente.