Una radial pudo causar el incendio de Cervià y un fallo de una cosechadora el de Sanaüja (Lleida)

Archivo - Efectivos de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, a 5 de diciembre de 2025, en Barberà del Vallès, Barcelona, Cataluña (España). - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

LLEIDA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals trabajan con diversas hipótesis para esclarecer las causas de los incendios que este fin de semana se han producido en Cervià de Les Garrigues, donde el uso de una radial pudo generar el fuego, y en Sanaüja (Lleida), donde es posible que un error de una cosechadora provocara el incendio.

Así lo explican fuentes del cuerpo a Europa Press este lunes, que también indican que el incendio de Cervià afectó a una superficie de 46 hectáreas y el de Sanaüja a una de 48, si bien en ninguno de los dos se han tenido que lamentar daños humanos.

Las investigaciones de ambos incendios siguen su curso, si bien las mismas fuentes apuntan que la cosechadora cumplía todos los requisitos que el cuerpo de Agents Rurals establece de cara a la campaña de la siega de cereales.