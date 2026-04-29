Ramon Laguarta (PepsiCo), Premio Esade 2026 por su "liderazgo global y su visión estratégica"

El ceo y consejero delegado de PepsiCo, Ramon Laguarta - ESADE

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esade Alumni ha distinguido al presidente y consejero delegado de PepsiCo, Ramon Laguarta, con el Premio Esade 2026 por "su liderazgo global y su visión estratégica y papel clave en la transformación" de la empresa, informa en un comunicado este miércoles.

La entidad ha señalado que, desde su nombramiento, Laguarta ha reorientado la compañía hacia nuevas aspiraciones de crecimiento, con una ambiciosa visión centrada en acelerar su rendimiento, fortalecer su posicionamiento global y evolucionar su porfolio para responder a las nuevas necesidades del consumidor.

"Bajo su dirección, PepsiCo ha enfocado su estrategia de crecimiento en torno a tres pilares: transformación del portafolio, expansión internacional y captación de nuevas ocasiones de consumo, con presencia en todos los canales", ha añadido.

Laguarta cuenta con tres décadas de trayectoria en PepsiCo y ha liderado "negocios en mercados complejos y de alto crecimiento", siendo ceo de la región Europa y África Subsahariana entre 2015 y 2017.

Estos premios tienen la finalidad de reconocer y distinguir a personas y organizaciones que, en el desarrollo de sus trayectorias, actividades o servicios, han demostrado los valores que definen el espíritu fundacional de Esade y "son un referente y un ejemplo para los demás".